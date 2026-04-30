海外で大規模な災害が起きた時に救助活動を行う「国際消防救助隊」に、熊本市消防局の救助隊員6人が登録されました。 【写真を見る】もし、海外で大規模災害が起きたら駆け付ける！ 「国際消防救助隊」に熊本市消防局の救助隊員6人登録任期2年 4月1日時点で、全国で599人が登録されています。 任期は2年で、熊本市消防局では1988年から登録しています。 熊本地震でも救助活動 熊本市消防局から派遣されたケースはあり