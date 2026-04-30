ケンタッキーフライドチキン（KFC）は5月7日から、全国の店舗で「カーネルクリスピー1ピース半額」キャンペーンを実施する。通常1ピース税込290円の「カーネルクリスピー」を、期間中は税込140円で提供する。購入本数の制限はなく、何ピースでも半額の対象となる。キャンペーン期間は6月2日まで。■人気サイドメニューをお得に提供「カーネルクリスピー」は、外はサクッと香ばしく、中はジューシーに仕上げたKFCの人気サイドメニュ