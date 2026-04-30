アメリカの最高裁判所が「ISPは著作権侵害の疑いのある加入者にサービスを提供し続けたという理由だけで、著作権侵害の幇助(ほうじょ)責任を負うことはない」と判断した「コックス判決」を受けて、GoogleやXが係争中の裁判の棄却を請求したり、ISPに訴訟を起こした音楽会社グループが訴えを取り下げたりと、影響が広がりつつあります。2026年4月21日には新たに、映画会社グループも数百万ドル(数億円)の損害賠償請求を含むISPへの