テレビ東京の水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』（毎週水曜 深1：00）の第5話が29日放送され、モラハラ夫とその不倫相手への完膚なきまでの“復讐劇”に反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）【場面写真】ビンタの後が痛々しい…完膚なきまでに復讐を受けた二階堂高嗣本作は、不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結