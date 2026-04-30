大東建託 [東証Ｐ] が4月30日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比7.5％増の1391億円になり、27年3月期は前期比0.6％増の1400億円とほぼ横ばいを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、増益になる。 同時に、前期の年間配当を416.6円→424円(前の期は1→5の株式分割前で714円)に増額し、今期は163円とし、前期の株式分割を考慮した実質配当は8.4％増配とする方針とした