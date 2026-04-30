女優橋本愛（30）が30日までにThreadsを更新。引退試合となったONEフライ級キックボクシング暫定世界王座決定戦で勝利した武尊（34＝team VASILEUS）を祝福した。橋本は29日夜、この日で引退する武尊（34＝team VASILEUS）と宿敵ロッタン・ジットムアンノン（28＝タイ）によるONEフライ級キックボクシング暫定世界王座決定戦の終了後に更新。武尊の5回KO勝ちを受け「武尊ー！！！！！！！！！(敬称略ー！！！！！！！)号泣した！！