【Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク】 開催期間：4月30日9時～5月3日23時59分 Wacom Cintiq Pro 22 【拡大画像へ】 Amazonにて開催されている「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」対象商品にWacomのペンタブレットが追加された。開催期間は5月3日23時59分まで。 セールの対象となっているのは、大型液晶モデル「Wacom Cintiq Pro 22」