俳優の堺雅人が、22日に放送されたTBSラジオ『こねくと』(毎週月曜〜木曜14:00〜16:50)にゲスト出演し、ブーイングを浴びた過去を語った。堺雅人○大ブーイングを浴びるも「気持ち良かったんです」堺が、「普段は存在価値がない、つまらない男だと思ってます。写真撮ってくださいと言われても、素の僕だと申し訳ない」などと控えめな姿勢を述べると、番組パートナーの東京03・飯塚悟志は「調子乗ったりしないんですか? 『半沢直樹