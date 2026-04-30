日本では2020年に終売した「ティアナ」が中国で2025年11月に復活した！日本ではすっかり不人気ジャンルのひとつとなってしまったセダンは、ラインナップが縮小の一途を辿っており、往年のセダンファンからは嘆きの声も聞かれるほど。これは日産も同じで、ひと昔前までは「ラティオ」「シルフィ」「ティアナ」「フーガ」「シーマ」とコンパクトからミドル、ハイエンドまで複数のセダンをラインナップしていましたが、今では「ス