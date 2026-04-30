4月27日時点でセ・リーグ首位に立つ藤川阪神。連覇に向けて順調に歩みを進めているかのように見えるが、OB会長の掛布雅之氏はその戦いぶりに危機感を抱く。復活への鍵となる「6番打者」の重要性、そして現在のチームが「昨年ほどの圧倒的な強さではない」とされる理由とは――。【写真】「AIかと思ったら、本物」地方新聞に写り込んだ“オーラ全開”のサトテル阪神は4月21、22日のDeNA戦での連敗を経て、続く広島戦は25日に引