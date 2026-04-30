チャンピオンズリーグ（CL）・準決勝ファーストレグが29日に行われ、アトレティコ・マドリード（スペイン）とアーセナル（イングランド）が対戦した。今季の“欧州最高峰の戦い”も、いよいよ準決勝に突入し、頂点に立つ権利を有するチームは4つに絞られた。本日はセミファイナル2試合目の対戦カード。前日にはパリ・サンジェルマン（PSG／フランス）とバイエルン（ドイツ）が計9ゴールを奪うスペクタクルな一戦を繰り広げたが