電車をもうすぐ降りなきゃならないのに、幼いわが子達がグッスリ眠ってしまった。【突然の出来事】息子をベビーカーに乗せたまま持ち上げようとしたら、向こうから誰かが猛スピードでやって来るこのままだと乗り過ごしてしまう。すると二人の若い男性が近づいてきた。東京都在住の50代女性・wancoさんが3人の息子の子育て真っ最中だったころの思い出。＜wancoさんからのおたより＞子ども達も社会人になり、当時のことを思い出しま