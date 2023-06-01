マドリード・オープン 大会期間：2026年4月21日～2026年5月3日 開催地：スペイン マドリード コート：クレー（赤土） 結果：[マルタ コスチュク] 2 - 0 [リンダ ノスコワ] 試合の詳細データはこちら≫ マドリード・オープン第9日がスペイン マドリードで行われ、女子シングルス準々決勝で、第26シードのマルタ コスチュクと第13シードのリンダ ノ