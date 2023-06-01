29日夜、垂水市で住宅の「離れ」が全焼する火事がありました。 鹿屋警察署によりますと29日午後8時過ぎ、垂水市新御堂の住民から「風呂場の焚口から火が上がっている」と119番通報がありました。 火はおよそ2時間後に消し止められましたが、この火事で農業・前田清輝さん（71）の母屋に隣接する木造平屋の離れ、およそ40平方メートルが全焼しました。 前田さんは夫婦二人暮らしで、出火当時、母屋にいましたが無事でし