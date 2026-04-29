最大12連休という方もいらっしゃるかもしれません。きょうはゴールデンウイーク初日、空港には中東情勢などを意識して、「駆け込み海外旅行」をする人たちの姿もありました。【写真で見る】「餃子フェス」でひときわ長い行列を作っていた餃子泥がかかれば「無病息災」顔面泥だらけの“奇祭”熊本県八代市で29日、800年以上の歴史を持つ奇祭「鮒取り神事」が行われました。五穀豊穣を願い、池に放ったフナを素手で捕まえ、御神前