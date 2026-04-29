最大12連休という方もいらっしゃるかもしれません。きょうはゴールデンウイーク初日、空港には中東情勢などを意識して、「駆け込み海外旅行」をする人たちの姿もありました。

【写真で見る】「餃子フェス」でひときわ長い行列を作っていた餃子

泥がかかれば「無病息災」 顔面泥だらけの“奇祭”

熊本県八代市で29日、800年以上の歴史を持つ奇祭「鮒取り神事」が行われました。五穀豊穣を願い、池に放ったフナを素手で捕まえ、御神前に供えるこの祭り。

さらに、見物客に泥を投げつけたり、池から上がって顔に塗りたくったり。泥がかかれば、「無病息災」といわれています。

鹿児島県でも伝統の祭り「お釈迦まつり」が行われ、多くの見物者が。

見どころは、和装姿の花嫁を乗せたシャンシャン馬を、花婿が手綱を引いて練り歩くパレードです。

花嫁

「志布志の皆さんにお祝いしてもらって、すごく嬉しかった」

京都・清水寺へと続く参道では…

記者

「ゴールデンウイークということもありまして、外国人観光客だけではなく、日本人観光客の姿、そして、家族連れなどの姿も見られます」

30種類以上が大集結！エビ丸ごと一尾に“背徳系”も！「餃子フェス」開幕

多くの人で賑わう場所が。こちらは30種類以上が大集結した餃子フェス「クラフト餃子フェス TOKYO 2026」。（4月29日〜5月6日まで）

ヤサイ！ニンニク！アブラ！トッピングが目を引く“背徳系”餃子に、エビをまるごと一尾閉じ込めた一品も。

数ある名店の中でも、ひときわ長い行列を作っていたのが「黒毛和牛100％ あらびき和牛餃子（700円）」。餡に使われているのは贅沢にも黒毛和牛100％、ハンバーグのようなジューシーさを楽しめるんです。

お客さん

「赤字覚悟って書いてあったので、ちょっと気になって」

「だって黒毛和牛100％だよ？そりゃ食べたいよね」

29日が海外への出国ピーク 航空券の高騰前に“駆け込み出国”する人も

羽田空港の出発ロビーには大きな荷物を持った旅行客の姿が。29日が海外への出国のピークです。

20代会社員

「きょうから12連休。ドイツに行く予定です。（目的は）ビールです。ビール飲みたい」

こちらの2人が気にしていたのは…

20代会社員

「（航空券の価格が）今後、もうちょっと上がるかなと不安があった。もう行けるときに行っておこうかな」

燃油サーチャージの引き上げなどを見越し、“駆け込み”で出国する人も。

一方、東京駅も家族連れなどで混雑しています。

家族連れ

「伊勢神宮行って、宮崎に」

「（Q．何連休ですか？）8おやすみです。キャンプしたいです」

JR東海によると、東海道新幹線の下りのピークは5月2日、上りは5日となっています。