マンチェスター・ユナイテッドのスロベニア代表FWベンヤミン・シェシュコは、マイケル・キャリック暫定監督の正式就任を支持し、来季以降もチームの指揮を執ってほしいと語った。28日、スポーツ専門メディア『ESPN』が同選手のコメントを伝えている。マンチェスター・ユナイテッドは今年1月にマイケル・キャリック暫定監督が就任してから好調をキープしており、同暫定監督の下でリーグ戦13試合を戦って9勝2分け2敗という戦績。