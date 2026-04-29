◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ▽第１３節磐田１―１（ＰＫ６―５松本）（２９日、サンプロアルウィン）Ｊ２ジュビロ磐田がＰＫ戦でＪ３松本を倒し、今季初の５連勝を飾った。磐田は前半４２分に先制点を許したが、後半アディショナルタイム８分にＭＦ角昂志郎がＰＫを決めて追いついた。そして７人目までもつれたＰＫ戦を６―５で制した。磐田は三浦文丈新監督が２２日に就任し、この日が新体制での２戦目。１―０で