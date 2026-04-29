広島県三次市の美術館で開館２０周年を記念した企画展が開かれています。日本画家・奥田元宋の初期から晩年までの作品やゆかりの作家たちの作品のほか、奥田小由女さんの人形作品など合わせて９０点が展示されています。■来館者「大きく迫力あるのが描写されているので、見栄えがします」「柔らかいタッチでね、優しい人だったのかなと思って」企画展は６月２１日まで開かれています。（2026年4月29日放送）