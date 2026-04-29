ＹｏｕＴｕｂｅｒのヒカルが２９日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、現在交際している女性を顔出しで紹介した。ヒカルは「生まれ変わったヒカルのモーニングルーティン」という動画をアップ。寝室からスタートすると、ヒカルの横には女性が一緒に寝ていた。この女性はサバイバルオーディション番組「ＰＲＯＤＵＣＥ１０１ＪＡＰＡＮＴＨＥＧＩＲＬＳ」に出演していた加藤神楽。料理が得意なようで、毎朝、朝食を