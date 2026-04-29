ＹｏｕＴｕｂｅｒのヒカルが２９日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、現在交際している女性を顔出しで紹介した。

ヒカルは「生まれ変わったヒカルのモーニングルーティン」という動画をアップ。寝室からスタートすると、ヒカルの横には女性が一緒に寝ていた。

この女性はサバイバルオーディション番組「ＰＲＯＤＵＣＥ １０１ ＪＡＰＡＮ ＴＨＥ ＧＩＲＬＳ」に出演していた加藤神楽。料理が得意なようで、毎朝、朝食を時間をかけて調理。ヒカルも「今日の料理はなんだろうなって。毎回違う料理を作ってくれる」と料理上手な神楽の料理を楽しみにしている様子だ。

さらに「同居人」として、神楽の子供も紹介。すでに同居しているようで、ヒカルは神楽や子供と出かけた時に盗撮されたことがあったといい、「いつか出ちゃうなと。なら悪い事をしているわけじゃないので堂々としよう」と今回の公表につながったようだ。

神楽は、ヒカルとの出会いは「友人の紹介」だったといい「動画はあんまり見て無くて、切り抜きしか（見ていない）。ヤバイ人でヤンキー、金髪だし。ヤンキー系かと話してたら意外と庶民的で、全然すき家とか食べてるし、びっくりして。普通の部分があるんだって、そこに惹かれた」などと話していた。

出会って４日目に子供がいることを伝えたというが、ヒカルは「逆にいいやん。魅力的」とためらうことなく受け入れ。今は３人の暮らしを楽しんでいる様子だった。

ヒカルは昨年５月に実業家の進撃のノアさんと「交際０日婚」を発表するも、昨年１２月に離婚を発表していた。