◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１３節浦和２―０川崎（２９日・埼スタ）浦和は川崎に２―０と勝利し、連敗を７で止めて８試合ぶりの勝利を挙げた。前日２８日にスコルジャ監督の解任を受け、この試合より指揮を執った田中達也暫定監督は「試合開始からプラン通りに運べた。結果的に２―０で勝てて良かった」などと試合を振り返った。現役時代はワンダーボーイの愛称で人気を集めた田中監督は、２００１年の４月２９日、浦和