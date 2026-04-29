70回目を迎えた山形県縦断駅伝競走大会は29日、最終日を迎え、山形チームが3日間の合計タイムで総合優勝を果たしました。山形の総合優勝は61大会ぶりで、3日間すべてで1位となる完全優勝はチーム史上初です。号砲「いま、3日目のレースがスタートしました。各チームの選手たちが勢いよく飛び出していきました」県縦断駅伝最終日の29日は、長井市役所前から山形市の山形メディアタワーまでの8