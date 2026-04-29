【モデルプレス＝2026/04/29】純烈の弟分グループ「モナキ」のインタビュー連載。Vol.5はケンケン（29）の過去から現在に繋がる思いや夢を叶える秘訣などを聞いたソロインタビュー。【モデルプレスインタビュー連載Vol.5】【写真】TikTok大バズで社会現象になった純烈の弟分グループ◆純烈の弟分「モナキ」モナキは、純烈リーダー・酒井一圭プロデュース「セカンドチャンスオーディション」の応募者約1000人の中から選ばれたメンバ