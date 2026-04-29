戦隊ヒーローから純烈弟分「モナキ」へ ケンケンが語る芸能界再挑戦の覚悟「人を信用できなくなった時期」どん底救った“人の縁”【インタビュー連載Vol.5】

戦隊ヒーローから純烈弟分「モナキ」へ ケンケンが語る芸能界再挑戦の覚悟「人を信用できなくなった時期」どん底救った“人の縁”【インタビュー連載Vol.5】