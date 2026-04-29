「人生100年時代」やリスキリングへの関心の高まりとともに、50代以上の社会人が大学で学び直す機会が広がっている。その一つが「履修証明プログラム」だ。60時間以上の体系的な学習をし、修了すれば履修証明書が発行される。そのことを履歴書にも書ける。立教大総長「『私は何者なのか』という問いに取り組んでいただく」たとえば、立教大学の「立教セカンドステージ大学」は50歳以上が対象だ。「学び直し」「再チャレンジ」「異