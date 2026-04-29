JR東日本八王子支社は、初狩駅の鉄道施設および歴史的建造物「本陣跡・古民家みどう本陣」を舞台にしたコスプレ撮影イベントを2026年6月20日に開催します。八王子支社管内では初となるこの試みは、普段立ち入れない未使用の線路内やレトロな駅舎、さらには趣ある日本家屋での撮影を可能にする画期的な企画です。鉄道資産を活かした新たな地域資源の活用事例として、鉄道ファンのみならずコスプレ層からも熱い注目を集めることが予