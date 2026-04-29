「君のハートはマリンブルー」「ふたりの夏物語」――。作曲家・林哲司の大きな仕事といえば、１９８０年代に大人気だったバンド「杉山清貴＆オメガトライブ」に書いた楽曲が挙げられる。林が、その名曲をインストゥルメンタル化したアルバム「ＯＭＥＧＡＴＲＩＢＥＭＯＤＥ」（バップ）を出した。同バンドの「原画」にあたるサウンドに焦点を当てたという。（鶴田裕介）オメガは１９８３年デビュー。夏、海、都会といった