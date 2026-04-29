女優・広瀬すずの近影に、絶賛の声が寄せられている。広瀬は２９日までに自身のインスタグラムを更新。「やっぱりラフが好き。もうすこーしなれえー。暑いのは嫌だけどね。」とつづり、レイヤーを入れた黒髪をおろし、半袖Ｔシャツにデニムをあわせたコーデショットを公開した。この投稿にファンからは「美しすぎる…」「センス光ってて素敵」「あまりに美しくてかわいすぎるっ」「すずさまぁぁぁ」「この顔に産まれたかった