2026年7月公開の映画『死ねばいいのに』にて主演を、年内公開予定の映画『シャドウワーク』にて吉岡里帆とのダブル主演を務める奈緒。奈緒と言えば、2019年放送のドラマ『あなたの番です』(日本テレビ系)での怪演っぷりで一気に名を知らしめた後、2023年4月期のドラマ『あなたがしてくれなくても』での主演、セックスレスに悩む妻として視聴者から共感を生む存在に。そして、2024年1月期のドラマ『春になったら』では木梨憲武との