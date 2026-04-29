政府や厚労省関係者は「世界に冠たる」と日本の国民皆保険制度を自画自賛する。だが、少なくとも自己負担額に関する限り、この制度が国際的に最も優れたものとはいえないと指摘するのが、ジャーナリストで自身も高額療養費制度を利用する、西村章氏だ。 【図】今年の夏以降、年収200~370万円以下の人は高度な医療を受けることがものすごく難しくなる 自称「世界に冠たる」国民皆保険は、日本と同じように社会保険で医療保