最近「ムラッとこない」「朝勃ちの回数が減った」などの自覚がある人は要注意。ゴルフのスコアも、それに比例して落ちてはいないだろうか。【画像】肝臓や血管、脳にも大事? 男性ホルモン効果範囲MAP「性欲とゴルフのスコアは大いに関係があります。なぜなら、その両方に男性ホルモン『テストステロン』が作用しているからです」そう教えてくれたのは、男性更年期障害（LOH症候群）治療の第一人者・平澤精一先生。テストステロンの