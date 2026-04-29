＜中日クラウンズ事前情報◇28日◇名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース（愛知県）◇6557ヤード・パー70＞今年から米国下部のコーン・フェリーツアーを主戦場にしている石川遼が、日本ツアーに今季初参戦する。練習日の火曜日はショットやパッティングの調整に加え、入念にコースチェックを行っていた。【写真】”ミニドラ”や見慣れないクラブも…石川遼の最新クラブを撮った石川のキャディバッグをのぞいてみると、いくつか見覚え