【ワシントン共同】米中央軍は28日、海兵隊部隊がアラビア海で商船を立ち入り検査したとX（旧ツイッター）で発表した。米国によるイランの港湾封鎖の一環で、商船がイランへ寄港しないことを確認後、解放した。立ち入り検査を実施したのは沖縄駐留の即応部隊、第31海兵遠征部隊（31MEU）の隊員。商船がイランの港湾に向かう疑いがあったとして、ヘリコプターを用いて船上に乗り込み検査した。封鎖により、これまでに船舶39隻