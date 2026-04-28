お笑いタレント・ヒコロヒーが２８日、都内で映画「ＴＯＫＹＯＢＵＲＳＴ―犯罪都市―」（５月２９日公開、内田英治監督）のジャパンプレミアに出席した。新宿中央署の刑事役。韓国語を使うシーンもあり「大変だったけど、韓国人のスタッフもたくさんいた」と徐々に習得していった。「最初に覚えた韓国語を披露してもいいですか？『タムベピウロカジャ（たばこ吸いに行きましょう）』。最初にユンホさんに教えていただいた