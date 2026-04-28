◇パ・リーグオリックス―ソフトバンク（2026年4月28日京セラドーム）「6番・右翼」で3試合ぶりにスタメン出場したオリックスの中川が先制打を放った。2回1死一塁で打席に立ち、カウント2―1から4球目のファウル時の投球が松本晴のセットポジションの静止不十分でボークが宣告されて一塁走者は二塁へ。この好機を逃さなかった。3―1からの5球目を中前へ。「なんとか打つことができました。先制できて良かったです！」