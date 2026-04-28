「グ・ラ・メ！〜総理の料理番〜」(テレ朝チャンネル1) 4月期の「リボーン 〜最後のヒーロー」で主演を務め、IT企業の敏腕社長が転落事故をきっかけに下町のクリーニング店の息子に転生する、というファンタジックな設定のもと、1人2役に挑んでいる俳優・高橋一生。巧みな演じ分けが早くも話題となり、第1話から散りばめられた伏線に考察も広がっている。2015年のドラマ「民王」で注目を集めて以降、「シン・ゴジラ」(2016年)