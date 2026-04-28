◇春季高校野球岩手県大会盛岡地区代表決定戦盛岡大付9―0盛岡三（2026年4月28日雫石）春季高校野球岩手県大会の盛岡地区代表決定戦が行われ、春夏合わせて16度の甲子園出場を誇る盛岡大付が9―0で盛岡三に8回コールド勝ちし、県大会進出を決めた。エース左腕・須藤悠真投手（3年）は先発し、7回を1安打無失点6三振と快投した。今春の公式戦初登板で進化を示した。力強く踏み込んだ右足にスムーズに体重が移り、し