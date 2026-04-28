DENON HOMEシリーズ デノンは、CGREEN FUNDINGでクラウドファンディングを実施中の「DENON HOMEシリーズ」3モデルを体験できる場所について、二子玉川 蔦屋家電内「蔦屋家電＋」、SHIBUYA TSUTAYA 4F「GREEN FUNDING TOUCH & TRYブース」に加え、梅田 蔦屋書店、ビックカメラ12店舗にも拡充する。 体験できるのは、「DENON HOME 200」、「DENON HOME 400」、「DENON HOME 600」の3モデル。プロジェク