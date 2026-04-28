今回、Ray WEB編集部はアルバイトについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は定食屋でバイトしています。ある日のミーティングで、店長に「伝えないといけないことがある」と言われ……？店長から売上が悪いと言われ、バイトのみんなで頑張ることに。その甲斐あって売上は伸びたようです。しかしまたしても店長から「伝えないといけないことがある」と言われ……？彼は一体なにを言い出すのでしょうか！？原案：Ray WEB