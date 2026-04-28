宮里藍が自身のインスタグラムを更新。ヘアスタイルの変化を楽しむ様子を公開した。【写真】宮里藍、ショート&ボブのヘアチェンジ（全8枚）「ショートとかボブだと、1カ月でこんなにヘアスタイル変えられるなんて楽しすぎ」とコメントし、複数の写真と動画を投稿。「前半が今の髪型」と紹介したショットでは、明るめのヘアカラーのショートボブ姿を披露している。毛先をやや外はねに仕上げ、シースルーの前髪を合わせた軽やか