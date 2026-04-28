28日放送のカンテレ発フジ系「旬感LIVEとれたてっ！」で、ミラノ・コルティナ五輪金メダルに輝いたフィギュアスケートの「りくりゅう」三浦璃来・木原龍一ペアの引退会見の模様が紹介された。コメンテーターのブラックマヨネーズ吉田敬（52）は「五輪で2人の演技を見て、僕も号泣しました」と前置き。さらに「この先、あの時以上の演技が見ることをできるのか？それほど最高でした」吉田は2人の関係について「自らをぎりぎりま