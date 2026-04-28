【動画】動きが完全にシンクロするBTSジンとV／ラリーを楽しむふたり【写真】悔しそうなジン（3枚目）／タンパ公演のオフショット BTSのJIN（ジン）が、Instagramを更新。メンバーと“ピックルボール”を楽しむ姿を公開した。 ■BTS・JIN、Vとピックルボールで対決 現在ワールドツアーを開催中のBTS。4月25・26・28日（現地時間）にアメリカ・フロリダ州 レイモンド・ジェームズ