AOKIは、一般医療機器として血行促進や疲労回復効果が期待できるウェア「リカバリーケアプラス」シリーズから、新たにメッシュ素材の2アイテムを発売した。AOKI店舗ならびにAOKI公式オンラインショップで取り扱う。リカバリーケアプラス半袖・半ズボン「リカバリーケアプラス 半袖・半ズボン」(8,990円)は、高純度セラミックが遠赤外線を輻射して血行を促進し、筋肉のコリや疲れを軽減する。通気性に優れたメッシュ素材と深めの