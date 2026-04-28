求人サービス「バイトル」のユーザー３９８人を対象とした「アルバイトの勤務時間外における業務連絡に関する実態調査」の結果が公表された。人材サービス「ディップ」とデジタル開発を行う「アイリッジ」が実施した調査によると、アルバイト従業員の５９．３％が勤務時間外に業務連絡を受けており、そのうち７８．４％がストレスを感じている。さらに、時間外連絡を直接的な理由として「辞めたい」と思った経験がある人は５４