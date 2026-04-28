求人サービス「バイトル」のユーザー３９８人を対象とした「アルバイトの勤務時間外における業務連絡に関する実態調査」の結果が公表された。

人材サービス「ディップ」とデジタル開発を行う「アイリッジ」が実施した調査によると、アルバイト従業員の５９．３％が勤務時間外に業務連絡を受けており、そのうち７８．４％がストレスを感じている。さらに、時間外連絡を直接的な理由として「辞めたい」と思った経験がある人は５４．７％に上り、離職リスクの高さが浮き彫りとなった。ほぼ毎日連絡がある層では、６１．３％が離職を意識しており、全く連絡が無い層（２６．５％）の２倍以上となっている。

ストレスの具体的要因として、「返信内容を考える精神的負担（５０．８％）」や「早く返信しなければという焦り（４１．７％）」が上位を占めた。連絡元の多くは店長などの管理者で、急なシフト代打要請（８２．１％）やミスの確認（９０．６％）が私用ＳＮＳに届くことが心理的圧迫を生む。労働基準法改正に向け「つながらない権利」が注目される中、５９．８％が時間外連絡に関するルール整備の必要性を実感している。