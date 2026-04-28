オーランド・マジック vs デトロイト・ピストンズ 日付：2026年4月28日（火） 開催地：キア・センター（Orlando） 最終スコア：オーランド・マジック 94 - 88 デトロイト・ピストンズ NBAのオーランド・マジック対デトロイト・ピストンズがキア・センター（Orlando）で行われた。 第1クォーターはデトロイト・ピストンズがリードし26-27で終了する。 第2クォータ