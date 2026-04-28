サンドイッチチェーン「サブウェイ」が、夜限定のセットメニュー「NIGHTバリュー」について、リニューアルと販売価格の改定を発表。5月13日より実施する。【表】夜限定のセットメニュー「NIGHTバリュー」リニューアル概要毎日16時からサンドイッチがお得に購入できる、夜限定のセットメニュー「NIGHTバリュー」のメニュー内容および販売価格を改定。セット構成および対象メニューを刷新。対象のサンドを5種類から8種類に拡大し