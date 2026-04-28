「サブウェイ」夜限定「NIGHTバリュー」、メニューリニューアル＆販売価格改定を発表 5・13より実施
サンドイッチチェーン「サブウェイ」が、夜限定のセットメニュー「NIGHTバリュー」について、リニューアルと販売価格の改定を発表。5月13日より実施する。
【表】夜限定のセットメニュー「NIGHTバリュー」リニューアル概要
毎日16時からサンドイッチがお得に購入できる、夜限定のセットメニュー「NIGHTバリュー」のメニュー内容および販売価格を改定。セット構成および対象メニューを刷新。対象のサンドを5種類から8種類に拡大した。
販売価格の改定について「昨今の原材料価格や物流費、エネルギーコスト、人件費の上昇を受け、商品価格の見直しを行うとともに、より幅広い種類のサンドからお選びいただけるよう、商品設計を見直しました」と説明した。
これまで「NIGHTバリュー」は、対象サンドの中から2個で990円（税込）のセットメニューとして販売していたが、今後は従来の価格帯を「ライトチョイス」として継続し、今回新たに「リッチチョイス」を展開。
「リッチチョイス」は、少し贅沢なサンドから選べるセットで、サンド2個で1180円（税込）で提供する。
また「ライトチョイス」では単品価格より最大150円（えびたま2つ注文の場合）、「リッチチョイス」では最大200円（贅沢てりたま2つ注文の場合）おトクに楽しめる。
【表】夜限定のセットメニュー「NIGHTバリュー」リニューアル概要
毎日16時からサンドイッチがお得に購入できる、夜限定のセットメニュー「NIGHTバリュー」のメニュー内容および販売価格を改定。セット構成および対象メニューを刷新。対象のサンドを5種類から8種類に拡大した。
販売価格の改定について「昨今の原材料価格や物流費、エネルギーコスト、人件費の上昇を受け、商品価格の見直しを行うとともに、より幅広い種類のサンドからお選びいただけるよう、商品設計を見直しました」と説明した。
「リッチチョイス」は、少し贅沢なサンドから選べるセットで、サンド2個で1180円（税込）で提供する。
また「ライトチョイス」では単品価格より最大150円（えびたま2つ注文の場合）、「リッチチョイス」では最大200円（贅沢てりたま2つ注文の場合）おトクに楽しめる。