ロックバンド「kobore」は28日までに公式サイトを更新。ギター安藤太一の脱退を発表した。公式サイトでは「この度、諸般の事情により本日2026年4月27日(月)をもちましてギター・安藤太一はkoboreを脱退することとなりました」と報告。「突然のご報告、かつバンド結成10周年という節目のタイミングでこのようなお知らせとなってしまったこと申し訳ございません」と謝罪した。続けて「これまで4人で作ってきた音楽とライブのステージ